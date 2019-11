Erspamer: “I giornalisti italiani accusano il M5S dell’acqua alta a Venezia, ma i veneti hanno sempre votato a destra”

“Da quando esistono le elezioni regionali, ossia da 50 anni, i veneti hanno SEMPRE dato il governo della loro Regione alla destra: prima a guida DC, poi a guida Forza Italia (Galan) e ultimamente a guida Lega (Zaia). Sempre la stessa ideologia, lo stesso stile, le stesse priorità. Dovrebbe allora essere semplice: qualunque cosa gli capiti, si sa chi ne è responsabile. Invece eccoli lì, i giornalisti italiani, ad accusare il M5S dell’acqua alta a Venezia, ripetendo lo schema collaudato a Roma, dove dal primo giorno da sindaco a Virginia Raggi sono stati rinfacciati gli errori e le porcherie delle amministrazioni precedenti”.

Così il professor Francesco Erspamer su Facebook.

“Quanti italiani e veneti se la bevono, malgrado l’evidenza? Tanti. Perché stupirsene? Se televisioni e giornali non riuscissero a condizionare la gente con la disinformazione e (ancora più efficace e economico) a rincoglionirla con gossip e programmi spazzatura, i miliardari e le multinazionali non costruirebbero imperi mediatici. È la battaglia più importante e per questo la più difficile: va vinta a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo,” osserva il docente.

Erspamer conclude riportando i dati delle elezioni regionali in Veneto:

1970 DC 52%

1975 DC 48%

1980 DC 49%

1985 DC 46%

1990 DC 42%

1995 Galan (FI+AN+DC) 38% + Lega 17% (totale 55%)

2000 Galan (FI+Lega+AN+DC) 55%

2005 Galan (FI+Lega+AN+DC) 51%

2010 Zaia (Lega+FI) 60%

2015 Zaia (Lega+FI+FdI) 50%