Panebianco e la “lagna” sulle società liberali. Il professore ce l’ha con i Cinque Stelle e con lo Stato

Puntuale come le tasse Angelo Panebianco torna a pontificare, dalla prima pagina del Corriere della Sera, sulle società liberali struggendosi vieppiù perché i sovranisti mondiali e italiani, per lui Lega e M5S, intrattengono rapporti con potenze illiberali come Russia e Cina.

Panebianco non è certo nuovo a queste considerazioni, le stesse che hanno portato al disastro mondialista, alla terribile crisi economico – finanziaria del 2009 (le cui conseguenze si fanno ancora sentire) eppure il Nostro non cede.

Per lui esiste solo il libero mercato, magari il baratto, “io do te capra tu da me grano”, ma lo Stato deve essere sempre fuori dall’economia con il risultato che pochi furbacchioni mondiali si sono accaparrati il 90% delle ricchezze del globo.

Ecco che così il liberismo alla Panebianco ed ecco perché va fortemente contrastato.

Naturalmente l’indignazione del professore deriva dalla proposta di far rivivere, se non nel nome, almeno nello spirito l’Iri, come ha annunciato ieri il ministro Patuanelli.

È poi nota la grande indignazione che provoca in Panebianco il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del ministro Di Maio in particolare.

Ma è ovvio. Lui è ricco, fa parte dell’élite, della famosa “casta” (che c’è ed è ancora ben panciuta!) e quindi se ne frega di chi non arriva a fine mese. Intanto il suo stipendione (peraltro di Stato) ce l’ha ogni mese e gli gonfia il portafoglio provocandogli fremiti al limite dell’erotico.