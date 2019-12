Marcozzi: «La ASL dell’Aquila non ha mai usato l’ambulanza donata dal M5S»

«La ASL dell’Aquila non ha mai usato l’ambulanza donata dal M5S».

È quanto denunciato su Facebook dalla capogruppo del M5S alla Regione Abruzzo, Sara Marcozzi.

«È successa una cosa gravissima, scoperta grazie a una visita ispettiva all’ospedale dell’Aquila del nostro collega Giorgio Fedele,» scrive sul social network l’esponente pentastellata.

«Nella scorsa legislatura, insieme ai colleghi Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Riccardo Mercante, abbiamo acquistato quattro ambulanze, donandole alle Asl abruzzesi, utilizzando fondi ottenuti col taglio dei nostri stipendi. Ebbene siamo venuti a sapere che da oltre un anno l’ambulanza della Asl dell’Aquila è FERMA, abbandonata in un parcheggio, con tanto di sigilli ancora da togliere,» spiega Marcozzi, che sottolinea a caratteri cubitali: «NON È MAI STATA UTILIZZATA».

«Una cosa vergognosa per la quale non abbiamo ancora avuto una spiegazione plausibile. Se abbiano voluto o meno fare uno sgarbo al MoVimento 5 Stelle non è dato saperlo, sicuramente chi ci ha rimesso sono stati i cittadini aquilani, che non hanno potuto usufruire di un mezzo pronto per essere messo in strada a causa della negligenza di qualcuno,» scrive ancora la consigliera 5Stelle.

«Chiederemo conto di quanto è successo sia alla Asl che all’Assessore Verì, che deve assumersi la responsabilità di questo spreco inaudito. Gli abruzzesi meritano risposte,» conclude Marcozzi.