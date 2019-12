Mes, luci e ombre del controverso Meccanismo europeo di stabilità

Il dibattito politico delle ultime settimane si è concentrato sul MES, acronimo di Meccanismo europeo di stabilità, ma conosciuto anche con altri nomi: Fondo Salva Stati per gli adulatori e Fondo Salva Banche per i detrattori.

Il Mes nasce nel 2012 per sostituire il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), istituti nati per salvare dall’insolvenza nazioni come il Portogallo e l’Irlanda.

Il Mes è una sorta di cassa comune, dove ogni nazione appartenente all’Eurozona apporta un certo ammontare di denaro in base a determinati parametri come ad esempio il prodotto interno lordo.

Nel caso un paese si trovasse in difficoltà a causa di uno shock economico-finanziario, crisi di liquidità o un sistema bancario prossimo al collasso, il fondo interverrebbe prontamente erogando liquidità nel sistema bancario, ostacolando in questo modo le speculazioni, impedendo i contagi e garantendo la stabilità finanziaria delle nazioni che adottano l’euro.

Fino a qui tutto bene. I problemi iniziano a palesarsi quando ci si focalizza sulle modalità di accesso al fondo. Per riuscire a garantirsi i benefici del meccanismo è necessario che gli Stati richiedenti rientrino in alcuni parametri.

Il principio di solidarietà del Mes impone che tutte le nazioni siano obbligate a contribuire al fondo, ma, tirando le somme, non tutte vi possono accedere; o meglio, non tutte vi possono accedere subito a meno di non sottostare ad alcune clausole.

Si dispiegano, infatti, due differenti linee di credito a seconda della situazione finanziaria del paese: se hai un rapporto debito/pil inferiore al 60% e non hai sforato la soglia della spesa in deficit del 3% nei precedenti 2 anni puoi attingere senza farti troppi problemi alle riserve del fondo; In caso contrario, se sfori questi parametri, per avere l’aiuto del fondo devi rispettare alcune precondizioni da loro dettate firmando un memorandum d’intesa e impegnandoti ad intervenire con le necessarie riforme nelle aree di vulnerabilità da graduare in ragione dell’intensità dell’intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione Europea, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.

Devi cioè ristrutturare il tuo debito adottando riforme strutturali in modo da ridurre il rapporto debito/pil di 1/20 all’anno fino al raggiungimento della soglia di ‘salute’ del rapporto deb/pil del 60% così da poter attingere ai fondi del Mes.

Riforme strutturali e ristrutturazione del debito. Per dovere di cronaca è necessario spiegare in cosa si traducono queste parole fuori dai palazzi dei tecnocrati europei: taglio della spesa pubblica per qualche decennio, taglio alla sanità, alla ricerca, all’istruzione, ai servizi sociali, distruzione del welfare state, deflazione salariale, privatizzazioni selvagge, taglio delle pensioni, prelievi forzosi, tasse patrimoniali, aumenti delle tasse e taglio del valore nominale dei titoli di Stato.

A proposito del taglio del valore nominale dei titoli di stato, è interessante approfondire le Clausole di azione collettiva introdotte nel 2013 dall’art. 12 comma 3 del trattato che istituisce il Mes. Queste clausole consentono alla maggioranza dei creditori di cambiare la scadenza dei titoli di stato, il tasso d’interesse, la valuta di pagamento e addirittura tagliare il valore nominale dei titoli.

Se hai acquistato un BTP del valore di 30 mila euro con scadenza nel 2035, tu, alla scadenza, dovresti ritirare quei 30 mila più l’interesse. Grazie a queste clausole i creditori riuniti (che non siamo noi semplici risparmiatori ma grossi istituti finanziari, fondi d’investimento, etc.) hanno la possibilità di decidere di tagliare il valore nominale del tuo titolo da 30mila a 25mila. In Grecia, ad esempio, hanno utilizzato queste clausole per spostare la scadenza del titolo di 11 anni e tagliare il loro valore nominale del 50%.

Per apportare modifiche ai titoli è necessario il consenso dell’emittente e il voto favorevole dei possessori, percentuale che varia a seconda del tipo e della materia del titolo.

Immunità e impunità

Il Mes è un organismo sovranazionale i cui membri si possono fregiare, tra l’altro, di immunità e impunità totale per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e

godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti (art.35).

Sempre in riferimento all’immunità e all’impunità, potresti trovare interessante anche la lettura dell’art 32.

Questo organismo sovranazionale è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica: può quindi acquisire e alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in giudizio e concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire

che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.

Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti all’organismo o da esso detenuti sono inviolabili così come i suoi locali.

Inoltre, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.

Per chiudere in bellezza, il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.