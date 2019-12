Sardegna, Castaldo (M5S): ‘Il centrodestra non approva nemmeno la finanziaria, ma non avevano la manovra già pronta?’

“In Sardegna il centrodestra non approva nemmeno la finanziaria! Se non fosse un vero danno per i cittadini sardi ci sarebbe davvero da ridere: la giunta regionale di centrodestra non è riuscita ad approvare la legge di bilancio regionale, mandando quindi la Regione in esercizio provvisorio. Congratulazioni!”.

Lo ha scritto Fabio Massimo Castaldo in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“In questo modo, – ha spiegato – saranno possibili solo le spese per la normale amministrazione, e resteranno fuori tutti gli investimenti promessi, almeno fino a febbraio o marzo. Ma Salvini non era solito dire che aveva ‘già pronta una finanziaria da 50 miliardi per tutta l’Italia’? Non è proprio lui che va in giro a vantarsi della ‘competenza’ dei suoi amministratori? Non è il centrodestra che ha ‘squadre prontissime a governare in tutte le regioni d’Italia’? Bè, per fortuna che sono prontissimi” ha osservato l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Se questo è il piano di Salvini anche per l’Italia, Dio ce ne scampi! I cittadini sardi potranno toccare, purtroppo, con le loro mani i danni che la scelleratezza di Solinas, e di tutto il Centrodestra con lui, porteranno all’economia della Regione” ha scritto ancora.

“Noi, fortunatamente, abbiamo messo tutto il nostro impegno per evitare che l’Italia facesse la stessa fine della Sardegna, e ci siamo riusciti. Sarebbe stato fin troppo facile restare con le mani in mano, ma se si hanno a cuore gli interessi dei cittadini italiani è un dovere provarci fino in fondo! Fatelo sapere a tutti” ha concluso l’esponente pentastellato.