Erspamer: «È stato un capitale errore del M5S non aver saputo e voluto ghigliottinare il sistema che pure stava combattendo»

«Scrive Gaetano Pedullà sulla “Notizia” che la sconfitta di Di Maio è conseguenza del fatto che Bruno Vespa, l’eterno democristiano, sia restato al suo posto, signore della Rai e attraverso di essa delle coscienze degli italiani. Ha ragione; ma non si tratta solo di Vespa».

È quanto scrive su Facebook il professor Francesco Erspamer.

«È di un paio di giorni fa la presentazione di un emendamento per cancellare la riforma dello sport del primo governo Conte e restituire soldi e potere a Giovanni Malagò, ex commerciante di auto di lusso, amico degli Agnelli e dal 2013 padrone del CONI – uno dei personaggi che più avevano premuto per le Olimpiadi di Roma e che certamente sta brindando per la crisi dell’unico movimento politico che si oppose a quel costosissimo e inutile progetto. Vogliamo anche ricordare il caso dei Benetton, a tutt’oggi beneficiari della concessione delle autostrade costruite dallo Stato italiano, malgrado l’incuria, i profitti assicurati agli speculatori e la tragedia di Ponte Morandi?» si chiede il docente.

«Ci sono tanti altri casi simili a dimostrare che la casta è restata al suo posto e sta anzi riprendendosi gli spazi che per un attimo aveva rischiato di perdere. Come mai? Perché la gente non si è accorta che le cose stavano cambiando. Ho l’impressione che troppi pentastellati in fondo pensino che fucilare Mussolini e appenderne il cadavere a Piazzale Loreto fosse stato un atto moralmente e politicamente reprensibile, e così la decapitazione di Luigi XVI e di Maria Antonietta. È una posizione diffusa nell’età del liberismo: la condanna della violenza e addirittura della forza, in particolare quella degli oppressi e soprattutto se spettacolare e simbolica» – prosegue Erspamer – «Invece devono cadere delle teste perché il popolo si accorga che un cambiamento reale è in corso e cominci a guardare con rispetto alle forze che stanno facendo la rivoluzione o una vera riforma. Non è necessario, oggi, che le teste cadano fisicamente ma devono cadere in senso metaforico: che cioè un certo numero di potenti perda tutto il potere – proprio tutto, scomparendo dalla scena politica e sociale».

«È stato un capitale errore del M5S non aver saputo e voluto ghigliottinare il sistema che pure stava combattendo. Come se coloro che minacciava non avrebbero reagito ferocemente, appena accortisi di averla fatta franca. Alle origini della politica moderna Machiavelli era stato chiarissimo: se si reca offesa a qualcuno lo si deve distruggere, altrimenti alla prima occasione distruggerà noi. Ma c’è anche il fatto, come dicevo, che gli italiani non hanno avuto modo di notare la profondità della trasformazione in corso. Sono trent’anni che i media alimentano il culto delle celebrity riducendo tutto a una questione di visibilità; ovvio che se Vespa, Malagò e i Benetton sono ancora lì, la percezione è che niente sia cambiato.

Il M5S è al governo. Ne approfitti per decapitare senza scrupoli i suoi avversari; verrà battuto lo stesso ma lotterà meglio, in futuro, se temuto,» conclude.