Coronavirus, Gismondo replica a Burioni: ‘Sono stanca e disgustata: il mio lavoro non è curare un profilo Fb, ma la salute della gente’

Il nuovo coronavirus non riesce a mettere d’accordo la comunità scientifica. Sono emersi infatti due punti di vista discordanti sul Covid-2019: quello del virologo Roberto Burioni e quello della collega Maria Rita Gismondo.

Burioni sostiene la necessità di ricorrere a misure draconiane per contenere il contagio, mentre Gismondo minimizza così il caso Coronavirus: “Una follia scambiare un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale”.

“Niente panico, ma niente bugie – afferma Burioni riferendosi alle parole della collega -. Attenzione a chi, superficialmente, dà informazioni completamente sbagliate. Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un’influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero”.

“Sono stanca e disgustata – ribatte Gismondo, responsabile della Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano -. Il mio lavoro non è curare un profilo Facebook, ma la salute della gente. Non seguirò né risponderò a commenti. Lascio ad altri questo hobby. Non posso permettermi di sprecare tempo. Il concetto rimane lo stesso. Anzi che seguire diatribe seguite i siti ufficiali di Oms e ministero. La calma e l’educazione sono i migliori condimenti”.