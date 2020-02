Coronavirus, il direttore dell’Oms: ‘Ogni giorno sappiamo qualcosa in più. 80 percento dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà’

“Ogni giorno che passa ne sappiamo un po’ di più sul coronavirus e la malattia che provoca. Sappiamo che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”.

Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, in un meeting con i ministri della Sanità africani.

“Nel 2% dei casi segnalati – prosegue -, il coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l’avanzare dell’età del paziente e con le condizioni di salute sottostanti”.

“Ma l’altro 20% dei pazienti – aggiunge – ha una malattia grave o critica, che va dalla mancanza di respiro allo shock settico e all’insufficienza multiorgano. Questi pazienti necessitano di cure intensive, usando attrezzature come macchine di supporto respiratorio che, come sapete, scarseggiano in molti paesi africani. E questo è motivo di preoccupazione”.

Il direttore dell’Oms conclude affermando che una missione dell’Oms è in viaggio verso Wuhan, epicentro dell’epidemia in Cina. Il team dell’organizzazione è composto da esperti del Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattia e dell’Istituto sanitario americano, oltre che esperti provenienti da Singapore, Corea del sud, Giappone, Nigeria, Germania e Russia.