Coronavirus, il virologo Palù: ‘In Italia siamo arrivati alla diffusione autoctona del virus. Se prosegue con questa incidenza l’Oms dovrà dichiarare la pandemia’

“Siamo passati da una fase di importazione ad una di diffusione autoctona del virus, com’era avvenuto ad esempio in Veneto per la West Nile. È un salto importante”.

Lo ha detto il professor Giorgio Palù, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università di Padova.

“Adesso – prosegue il professore – bisogna capire se questi rimarranno casi isolati o se si tratta di un’endemia, perlomeno in Lombardia e Veneto”.

“La diffusione, come si è visto – continua ancora Palù – è anche nella fase asintomatica, e questa non è una novità per le infezioni trasmesse attraverso le vie aeree. Se proseguirà bisognerà assumere decisioni più drastiche, come l’isolamento”.

“Finora c’erano 26 paesi tutti con casi di importazione del virus – aggiunge il virologo -. Adesso cominciano i casi di focolai autoctoni, come avvenuto in Corea, in Iran e, da ultima, in Italia. Se proseguirà questa incidenza – conclude Palù – è chiaro che l’Oms dovrà dichiarare la pandemia”.