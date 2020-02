Coronavirus, in Lombardia mancano tamponi per verificare la positività al virus

In Lombardia stanno scarseggiando i tamponi per verificare la positività al Covid-2019 in un soggetto che manifesta già uno stato febbrile.

Lo ha confermato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a ‘Che Tempo che Fa’: “I tamponi un po’ scarseggiano, ne abbiamo fatti mille in tre giorni ma abbiamo già ordinato nuovi quantitativi”.

Anche il governatore lombardo, Attilio Fontana, conferma la difficoltà nel gestire l’epidemia: “È chiaro che stiamo facendo una grande fatica e più aumenta il numero dei malati più la cosa diventa complicata. Purtroppo non abbiamo né i medici né gli uffici d’analisi che possono rendere un numero cospicuo di esami. Stiamo ampliando i nostri laboratori e il numero degli esami che riusciamo a rendere ogni giorno. Oltre 250, ma se la cosa dovesse ampliarsi…”.

“Per questo – prosegue Fontana -, abbiamo voluto essere subito rigorosi con provvedimenti che possono apparire eccessivi ma che spero possano contribuire a interrompere questa catena di contagi”.

“Abbiamo previsto una serie di attenzioni particolari – prosegue il governatore affrontando il tema dei contagiati -. Sono costantemente sotto controllo dalle nostre equipe mediche. Nel frattempo stiamo predisponendo una serie di locali all’interno di due edifici che ci sono stati messi a disposizione dal ministro della Difesa”.

“Tali edifici – conclude – serviranno per l’isolamento e la quarantena delle persone che hanno avuto contatti con infetti”.