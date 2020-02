Coronavirus, scienziati australiani concludono la sperimentazione in laboratorio del vaccino. Sarà disponibile entro 12-18 mesi

Negli scorsi giorni è stato fatto un grosso passo in avanti per la realizzazione di un vaccino efficace contro il nuovo coronavirus.

Lo hanno fatto sapere i ricercatori australiani dell’università del Queensland attraverso ABC News. Gli scienziati informano di aver concluso la sperimentazione preliminare in laboratorio, e in settimana procederanno con la sperimentazione animale.

“Esistono ancora numerosi test da fare per garantire che il vaccino candidato sia sicuro e crei un’efficace risposta immunitaria – afferma il professor Peter Høj e vicecancelliere e presidente dell’ateneo australiano -, tuttavia le nuove tecnologie e la dedizione di questi ricercatori hanno fatto superare il primo ostacolo”.

I ricercatori australiani sostengono che i primi test sull’uomo saranno fatti entro la metà dell’anno, mentre una versione commerciale del vaccino – se tutto andrà per il meglio – sarà disponibile entro 12 – 18 mesi.

Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ha spiegato che normalmente ci vogliono dai 6 agli 8 anni per produrre un vaccino, tuttavia i tempi possono essere ridotti in condizioni di emergenza: “Normalmente per registrare un vaccino ci vogliono delle prove su 20-30.000 soggetti con tempi che sono di anni. Questi test sono necessari per verificare innanzitutto la sicurezza. Non è che si può produrre un vaccino non sicuro”.

Quello degli scienziati australiani non è l’unico vaccino in fase di sperimentazione. Il team, al momento, in ‘vantaggio’ è quello dell’Università Tongji e della casa farmaceutica Stermirna Therapeutics, che sono riusciti ad ottenere un vaccino candidato in due settimane dal sequenziamento del genoma di SARS-CoV-2. La sperimentazione animale sui primi cento topi è partita domenica 9 febbraio.