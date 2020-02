Coronovirus, sciacalli già all’opera per truffare anziani. L’appello della Croce Rossa: ‘Non fidatevi di chi si presenta a casa vostra per fare dei controlli’

La preoccupazione per il coronavirus è alle stelle. Nel panico generale innescato dall’epidemia iniziano a muoversi i primi sciacalli pronti a trarre profitto da questa situazione.

La Croce Rossa Italiana ha infatti segnalato su Facebook una truffa ai danni degli anziani in Lombardia legata proprio ai timori sul coronavirus: “Ci viene segnalato – scrivono i volontari – che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo: ‘Siamo della Croce Rossa, le veniamo a casa a fare il tampone per il coronavirus'”.

“Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli – proseguono i crocerossini – . Non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi. Nel dubbio chiamate sempre le autorità per una verifica” concludono.