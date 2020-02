Coronavirus, Burioni ‘Niente panico. Le misure messe in atto avranno effetto tra 6-8 giorni’

“E’ necessario fare qualche sacrificio, sacrifici che però saranno utili per arrestare questa epidemia”.

E’ quanto afferma il virologo Roberto Burioni in un video pubblicato nelle scorse ore su MedicalFacts.

“I sacrifici li stanno facendo in particolare gli abitanti dei paesini che si trovano in stato di quarantena, e a questi deve andare il nostro ringraziamento – prosegue Burioni -. Il nostro grazie deve andare anche a tutti i medici e a tutti i sanitari che stanno combattendo in prima linea e che stanno rischiando la loro incolumità”.

“Allo stesso tempo, però, non dobbiamo lasciarci prendere dal panico – continua ancora il virologo -. Le scene di ieri con i supermercati svuotati non hanno alcun senso. Niente isteria e niente panico, ma dobbiamo sapere che questo virus si diffonde attraverso i nostri rapporti sociali”.

“Quindi – raccomanda il medico – se avete programmato una riunione o una convention questo è il momento di rimandarla o di farla per via telematica. Evitate i contatti stretti, il virus ha bisogno di una vicinanza di meno di un metro per diffondersi, per cui evitate i luoghi affollati e, se viaggiate con i mezzi pubblici, ricordate di lavare bene e immediatamente le mani”.

“Lavatele con il sapone e con i gel antibatterici – aggiunge -. In mancanza di gel, va bene anche l’alcol denaturato”.

“Per ultimo – conclude Burioni -, quello che facciamo oggi avrà effetto nei prossimi 6-8 giorni. Quindi, se nei prossimi giorni vedremo aumentare il numero dei casi non facciamoci prendere dal panico. Nel frattempo godiamoci da dentro casa questa bella giornata di sole, avremo tempo di rifarci una volta che questa brutta avventura sarà terminata”.