Coronavirus, Gismondo: “Oggi fare uno screening a tappeto con tamponi significherebbe trovare migliaia di positivi”

“Malati da Coronavirus ne abbiamo pochissimi, sono metà delle dita di una mano. Altri pazienti immunodepressi avrebbero complicanza anche da influenza. Ma ogni anno per causa indiretta da influenza ci sono 2 o 3mila vittime. Ora stiamo parlando di persone finali oncologiche o già in pericolo di vita per le loro patologie pregresse”.

Così Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite su Che Aria Che Tira su La7.

“Dobbiamo dare messaggio corretto, non abbiamo ancora vaccino e nostro obiettivo è limitare nuove infezioni ma attenzione a non creare panico,” ha aggiunto.

“Francia e Germania ad esempio hanno fatto tamponi solo su chi aveva sintomi o contatti provati”, ha spiegato.

“Il panico nella nazione non è colpa della politica sanitaria ma è un problema che si è generato prima. Avremmo dovuto spiegare cosa sarebbe arrivato. Il virus sta circolando, oggi fare uno screening a tappeto con tamponi significherebbe trovare migliaia di positivi,” ha detto ancora Gismondo.

“L’Oms ha detto chiaramente che questa è un’infezione prima mediatica e poi infettiva. Come un gatto che si morde la coda, se la gente è terrorizzata la politica deve aiutarla. Dobbiamo tranquillizzare queste persone” ha affermato la Gismondo, che ha fatto l’esempio dei tamponi: “Non perché c’è il modulo per fare i tamponi vuol dire che siamo in guerra, ma li mettiamo fuori solo perchè la gente è molto impaurita. Se solo la gente veramente istruita andasse nei pronto soccorsi la situazione sarebbe diversa,” ha sottolineato.