Coronavirus, Il medico di famiglia in quarantena: ‘Avevo visto tante polmoniti insolite fra i miei assistiti’

“Il patogeno circolava già da un po’. I casi sono cominciati ben prima del paziente uno. Io la settimana prima avevo visto tante polmoniti insolite fra i miei assistiti. Buona parte è risultata essere da coronavirus”.

Lo ha raccontato all’Adnkronos un medico di famiglia in quarantena a Castiglione d’Adda, epicentro dei contagi in Lombardia.

“Nell’ultima settimana – afferma la dottoressa – c’erano state queste brutte polmoniti, alcune delle quali avevano richiesto ricoveri. Le abbiamo viste nonostante quest’anno l’epidemia di influenza fosse bassa. Però non c’erano particolari allerte. Per il nuovo coronavirus tutto quello che dovevamo fare era chiedere agli assistiti se venivano dalla Cina, e in particolare dall’area a rischio”.

“E non è che in una cittadina piccola come Castiglione d’Adda – prosegue – ci fosse tutta questa ressa di pazienti rientrati dalla Cina. I nostri assistiti quando facevamo la domanda si mettevano a ridere. L’unico protocollo da applicare era quello”.

“Nessuno dei miei pazienti aveva avuto contatti con la Cina – continua ancora il medico -. E’ stato assodato che si è trattato di contatti di secondo o terzo livello. Addirittura per il caso indice non si è capita la fonte del contagio”.

“E fra i primi ammalati – aggiunge – ci sono medici. Questo è indicativo: non è che in 10 minuti di visita lo prendi. Il virus girava già, almeno da una settimana, dieci giorni”.

“Siamo stati un po’ delle cavie – sostiene il medico -. Ma ora non si può permettere che in altre regioni si ripetano i nostri inevitabili errori. L’unica cosa che speriamo è che la situazione venga presa in mano a livello nazionale”.

Secondo la dottoressa “servono due cose minime. La prima è che bisogna dotare di presidi di protezione i medici, e questi protocolli di protezione vanno usati già adesso, senza aspettare che si presenti il primo caso positivo al nuovo coronavirus. E poi va istituito un sistema di prenotazioni e di gestione delle visite solo su appuntamento, per evitare che i pazienti si presentino direttamente in ambulatorio magari con una sospetta Covid-19. Il nostro errore è che eravamo impreparati” conclude.