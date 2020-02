Coronavirus, il professor Perno: ‘Il sistema sta reggendo, ma dobbiamo essere pronti a un aumento dei contagiati’

E’ possibile che il sistema vada in emergenza se i casi di sospetto contagio dovessero impennarsi? “No, a patto che le autorità e le aziende che producono i kit seguano un percorso razionale. Se domani si scoprissero decine di migliaia di casi sospetti in un focolaio, dobbiamo essere preparati a fronteggiarli”.

A rispondere alla domanda posta dal Fatto Quotidiano è stato Carlo Federico Perno, professore ordinario di Microbiologia e virologia dell’Università di Milano.

“Il Covid-19 – prosegue -, è di origine animale, coma la Sars e la Mers, e ha fatto il salto di specie. La sua peculiarità è che colpisce direttamente i polmoni”. Si è reso quindi necessario elaborare un nuovo kit diagnostico per scovare il virus: “Le aziende del settore hanno lavorato giorno e notte e oggi abbiamo un test molto affidabile, che continua a essere migliorato”.

La prima tappa della diagnostica del Covid-19 è il tampone, con il quale si raccoglie il muco nasale e i liquidi polmonari del paziente. Il campione raccolto sarà poi inviato nei laboratori specializzati che, attraverso una macchina chiamata ‘termociclatore’, riusciranno a evidenziare la presenza o mendo del virus: “Pensatelo come un lettore cd – spiega Perno -. L’apparecchio è sempre quello, poi suonerà Battisti o Jovanotti secondo il disco che ci metto dentro. Il disco, nel nostro caso, è il kit specifico per la ricerca del Covid-19”.

La macchina è in grado di trattare decine di provette contemporaneamente ed elabora i risultati nel giro di poche ore: “Se il risultato è positivo significa che il paziente è contagiato, anche se non necessariamente malato – afferma il virologo -. I test sono affidabili e di norma si eseguono una volta sola, con un ulteriore controllo sulla correttezza dei parametri impostati nella macchina”.

“Di fronte al Covid-19 sento giudizi inesatti anche dal mondo scientifico”, dichiara il professor Perno. “Da un lato c’è chi lo paragona a una banale influenza, ma non lo è affatto, è un’infezione polmonare. Dall’altro c’è chi evoca epidemie catastrofiche come la ‘spagnola’, ma finora sono decedute persone con altre patologie gravi, alcune molto anziane, per i quali non mi sentirei di dire che la causa di morte è davvero il coronavirus. Non abbiamo ancora elementi precisi per prevedere l’andamento dell’epidemia, dobbiamo osservarne l’evoluzione giorno per giorno”.

Il professore conclude parlando delle misure messe in atto dal governo per cercare di tenere a bada l’epidemia: “Sono provvedimenti sgradevoli ma necessari, la priorità è impedire al virus di infettare. Dobbiamo chiudere le stalle prima che i buoi scappino”.