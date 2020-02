Coronavirus, il professor Ricciardi: ‘Non è come una normale influenza, ha un tasso di mortalità più alto’

“Il Covid-19 non è come una normale influenza, ha un tasso di mortalità più alto”.

Lo ha detto Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“Se il virus non viene fermato in tempi brevi – aggiunge -, si rischierà di avere un sovraffollamento negli ospedali poiché i posti per la terapia intensiva sono pochi”.

“Se una normale influenza uccide, in Italia, circa lo 0,1 per cento di chi la prende – prosegue il professore -, il Coronavirus sfiora i tre punti percentuali. Questo perché è molto più grave. Una delle armi per combattere i virus è il caldo, motivo per cui con l’arrivo ormai prossimo della primavera la situazione potrebbe migliorare ma serve arginarlo in un’altra maniera. Perché se il numero degli infetti dovesse aumentare e il virus diffondersi come un’influenza stagionale, avremo migliaia di morti”.

“Serviva tracciarli, non metterli in quarantena – dice il membro dell’Oms riguardo la misura paventata da molti, ovvero la quarantena obbligata per tutti i rientri dalla Cina -. Ricoverare chi doveva essere ricoverato e mettere sotto sorveglianza attiva chi doveva esserci messo”.