Coronavirus, il racconto di un malato: ‘Mi sono messo in quarantena. Ogni tanto mi viene un colpo di tosse, ma niente di che’

“Mi ha chiamato una dottoressa infettivologa di Milano. Mi dice: come sta? Come si sente? Io le dico che sto bene, e lei: mi dispiace, è risultato positivo al test”.

Inizia così il racconto di A.M. uomo di 37 anni risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato contagiato da Mattia, il cosiddetto ‘paziente uno’.

A.M ha contratto il virus lo scorso 15 febbraio durante una partita di calcio in cui era presente anche il ‘paziente uno’: “Quando si è saputo che Mattia era in ospedale, venerdì, tutti quanti ci siamo messi volontariamente in isolamento e sabato ci hanno fatto i tamponi. Per ora siamo risultati positivi in sei”.

“Nessuno di noi sta così male da dover essere ricoverato – prosegue -, al massimo qualche linea di febbre. Ero convinto di aver contagiato mia moglie e invece, con mia grande sorpresa, il suo tampone è negativo”.

“Ci hanno suggerito di adottare delle precauzioni – continua l’uomo -, come rimanere in casa, non avere contatti ravvicinati con altre persone, a partire da mia moglie che come me è in quarantena. E poi niente sudate, tachipirina all’ occorrenza, chiamare subito il 112 se i sintomi si aggravano e misurare la febbre più volte. Io esagero un po’: la misuro ogni ora. Per adesso varia fra i 37.1 e i 37.8. Non ho difficoltà respiratorie e ogni tanto mi viene un colpo di tosse, ma niente di che”.

Le persone controllate dopo essere state a contatto con lui sono “una settantina. Ma ho saputo dall’infettivologa una cosa surreale: pur di farsi fare il tampone qualcuno che mi conosce si è inventato contatti recenti con me mai avvenuti”.