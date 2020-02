Coronavirus, il virologo Andreoni: ‘Sottoporre tutti i contatti delle persone malate ha permesso di individuare persone che non sarebbero mai state diagnosticate come positive’

“Non pensiamo a un’Italia divisa in due. Molto probabilmente l’epidemia arriverà anche a Roma e nelle regioni del Sud, il rischio è oggettivamente molto alto. Però non bisogna aspettare questo momento con terrore. Anche se arriverà un po’ dappertutto, è un’infezione nella maggior parte delle volte banale”.

Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e tropicali Simit e professore all’università di Tor Vergata, in un’intervista rilasciata al Corriere.

“Il Sars-CoV2 – spiega l’esperto – è ufficialmente un virus animale che si è adattato all’uomo compiendo il cosiddetto salto di specie. È una buona notizia perché sappiamo come è nato”.

“Le epidemie generate da virus che hanno compiuto il salto di specie sono le più complicate – prosegue Andreoni -. Quando un microrganismo infetta l’uomo per la prima volta, lo trova completamente indifeso, mancante di immunità. Aumentano di conseguenza le possibilità che la malattia abbia un decorso più grave e che abbia una maggiore diffusione nella popolazione. Potenzialmente potrebbe contagiare tutti. Però non spaventiamoci. Otto volte su dieci si tratta di malattia banale, i casi gravi sono pochi e il nostro sistema sanitario ha una rete infettivologica di altissimo livello”.

Il Covid-19 “è un virus respiratorio che passa da un individuo all’altro trasportato dalle goccioline emesse con tosse e starnuti – spiega ancora il professore -. Quando è nell’ambiente – aggiunge – perde la sua carica infettiva e diventa praticamente innocuo”.

“La crescita della diffusione improvvisa può essere dovuta a diverse cause – continua Andreoni -. La prima è appunto la strategia di sottoporre al prelievo con tampone faringeo tutti i contatti delle persone malate. Questo ha permesso di individuare persone che non sarebbero mai state diagnosticate come positive. Noi abbiamo cercato, gli altri no. Se ci si fosse limitati al controllo dei pazienti con i sintomi il numero delle infezioni sarebbe stato ridotto. Però ricordiamo che solo la metà delle persone sono state ospedalizzate – conclude -, le altre sono in quarantena domiciliare, in osservazione, dunque in salute”.