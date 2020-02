Coronavirus, medico Codogno: «Medici di base e di guardia teoricamente potrebbero essere dei vettori ma il problema è che i tamponi sono finiti»

«Non ci hanno fatto i tamponi, i medici di base e di guardia teoricamente potrebbero essere dei vettori ma il problema è che i tamponi sono finiti»:

Questa la testimonianza – raccolta dal programma ‘In viva voce’ di Rai Radio1 – di Gabriele Lodi, medico di Codogno che lavora nel pavese ma in questi giorni sta aiutando il padre, medico di famiglia, a Codogno (Lodi).

«Ai medici non hanno ancora pensato o, meglio, hanno pensato a tamponare solo i medici che hanno avuto un contatto diretto con il paziente numero 1. Molti medici di base adesso sono in quarantena in attesa del tampone,» ha detto Lodi.

Per quanto lo riguarda, «ieri per parlare con il 112 per fare il tampone, per sapere se sono positivo e devo stare in quarantena o se posso lavorare, mi hanno detto che se non ho dispnea e ho semplice tosse o febbricola i tamponi non ci sono, e che bisogna aspettare. Non basta essere medici e avere contatto con la gente, uno deve aspettare di avere difficoltà respiratorie per fare il tampone e questo l’ho trovato pazzesco,» ha concluso il medico.

Nel frattempo l’Anaao-Assomed, principale sindacato dei medici ospedalieri, ha denunciato: «Non è ammissibile la mancanza di idonei dispositivi di protezione, adducendo un esaurimento scorte da industria manufatturiera, o di una strutturazione di triage pre-ospedaliero, con ambulanze dedicate e spazi idonei ‘distinti e separati’ dai pronto soccorso, che contrasti il fenomeno di accesso ‘spontaneo’ da parte di pazienti con sintomi respiratori per prevenire l’ovvio pericolo di diffusione del contagio in ambienti sovraffollati. Un solo malato ha fatto chiudere un ospedale ed ha contagiato cinque tra medici ed infermieri».

«Regioni e aziende sanitarie non pensino, però, di scaricare sulle spalle dei soli medici ospedalieri il peso di una organizzazione emergenziale alla quale devono partecipare tutti i settori della medicina pubblica – ha sottolineato il sindacato -. E comincino con l’assicurare una comunicazione tempestiva e puntuale, anche sul cronoprogramma organizzativo, a tutti i soggetti coinvolti, i quali non possono essere lasciati senza indicazioni ufficiali, anche sulla quarantena fiduciaria, o segregati senza generi di prima necessità».