Coronavirus, Piero Angela: ‘Fidiamoci degli esperti. L’emergenza esiste, ma le cure funzionano’

“L’80% dei contagiati guarisce senza dover ricorrere a cure particolari. Soprattutto i più giovani, quelli come me”.

Lo ha detto il divulgatore scientifico Piero Angela in un intervista a Repubblica.

“E poi – prosegue – abbiamo visto guarire anche persone colpite duramente, come il turista cinese ricoverato allo Spallanzani. Ripeto: è una cosa seria, ma, in attesa del vaccino, le cure ci sono e nella maggior parte dei casi funzionano”.

“Io penso che si debbano rispettare queste raccomandazioni che arrivano dagli esperti – continua ancora Piero Angela riferendosi alle misure prese dal ministero della Salute e dal governo -. Poi forse uno giorno, quando tutto sarà finito, col senno del poi diremo: erano misure eccessive. Ma col senno del poi sono buoni tutti”.

“Oggi, nel dubbio, meglio attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie. Perché se si fanno tutte queste cose che ci raccomandano forse saremo capaci di contenere l’epidemia, se non le metteremo in pratica è sicuro che non ci riusciremo” conclude.