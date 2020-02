Coronavirus, procede la gestazione della moglie ‘del paziente uno’: ‘La bambina sta bene e la gravidanza arriverà a termine’

“La bambina sta bene e la gravidanza arriverà a termine”.

Sono queste le notizie che arrivano sulla salute di V.S., la moglie del 38enne di Codogno considerato il ‘paziente uno’ da cui sarebbe partito il focolaio di coronavirus nel Lodigiano.

La donna è stata a sua volta contagiata ed è all’ottavo mese di gravidanza. Le sue condizioni di salute sono buone così come quelle della futura nascitura.

Il suo compagno desta ancora in gravi condizioni, ma al momento non è ancora chiaro come questi abbia contratto il virus. Infatti, il presunto ‘paziente zero’, il manager tornato dalla Cina con cui ha fatto alcune cene tra fine gennaio e inizio febbraio, è risultato negativo a tutti i test.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia del contagio della donna in gravidanza, Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infetti e i disordini immunologici, aveva spiegato dell’esistenza della possibilità di un passaggio del virus al nascituro, ma “non essendoci dati relativi alle infezioni virali trasmesse negli ultimi mesi di gravidanza è difficile stabilire i reali rischi”.