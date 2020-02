Coronavirus, società farmaceutica americana annuncia: ‘Nostro vaccino pronto per essere testato sull’uomo’

Moderna è una società farmaceutica di Cambridge che sostiene di essere vicina a realizzare il primo vaccino contro il Coronavirus.

La società, quotata al Nasdaq, lo ha annunciato la scorsa notte quando i mercati finanziari erano chiusi. Il risultato di Moderna, come fa sapere il Corriere, “è stato ottenuto grazie alla collaborazione con il Niad (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) americano e il Centro di ricerca sui vaccini (Vrc) è stato messo a punto nell’impianto di Norwood, quaranta chilometri a sud di Boston. Secondo quanto annunciato, il vaccino sarebbe pronto per essere testato sull’uomo”.

“Moderna – si legge ancora sul Corriere – ha inviato alcune fiale di vaccino sperimentale da Norwood, al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Nih) di Bethesda, nel Maryland. L’Istituto dovrebbe iniziare la sperimentazione clinica entro la fine di aprile su circa 20-25 volontari sani, verificando se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria che probabilmente potrebbe proteggere dalle infezioni. I risultati iniziali del test potrebbero essere disponibili tra luglio e agosto. Mentre un vaccino potrebbe essere in commercio non prima del 2021. L’immunologo Anthony Fauci, a capo del Nih, ha detto che è possibile che la diffusione del coronavirus diminuisca durante i mesi più caldi, ma che poi ritorni il prossimo inverno e diventi un virus stagionale come l’influenza, rendendo utile un vaccino”.

Intanto, Donald Trump ha richiesto al Congresso ulteriori 2,5 miliardi di dollari per combattere il coronavirus. Trump intende anche disporre dei fondi non utilizzati per l’Ebola. Un miliardo sarà destinato allo sviluppo del vaccino mentre il resto del denaro darà al ministero della Salute la flessibilità di spendere i fondi come meglio crede, dalle scorte di mascherine protettive al pagamento della diagnostica.