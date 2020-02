Coronavirus, Travaglio: ‘Gli italiani danno il meglio di sé nelle emergenze, ma stavolta sono stati impallati da quelli che danno il peggio di se’

“Sarà anche vero che gli italiani danno il meglio di sé nelle emergenze. Ma stavolta gli italiani che danno il meglio di sé nelle emergenze si vedono poco, impallati come sono da quelli che danno il peggio di sé”.

Lo afferma Marco Travaglio nel suo ultimo editoriale per il Fatto Quotidiano intitolato ‘Ho visto cose’.

“Migliaia, anzi milioni di sedicenti virologi sbucano in ogni dove, ormai più numerosi dei commissari tecnici della Nazionale di calcio – prosegue il direttore del Fatto Quotidiano -. Utilissimi, fra l’altro, per sopperire alla penuria di virologi certificati, visto che i pochi esistenti sono sequestrati da giorni in tutti gli studi televisivi”.

“Ho visto cose che voi umani…” afferma Travaglio citando Blade Runner di Ridley Scott, riferendosi ai diversi spettacoli pietosi offerti in questi giorni, come ad esempio quello del “borioso virologo Roberto Burioni” che ha brutalizzato “una vera virologa, la meno boriosa Gismondo (rea di avergli rotto il giocattolo dell’allarmismo dicendo la verità, e cioè che ne ammazza più l’influenza che il Coronavirus), chiamandola ‘la signora del Sacco'”.

“Ho visto – continua il giornalista – tre infettivologi di chiara fame – Feltri, Sallusti e Belpietro – discettare di coronavirus con la stessa enciclopedica competenza con cui disquisivano di bunga bunga e Ruby nipote di Mubarak, per giungere alla stessa conclusione: che anche il Coronavirus, come le toghe, è rosso”.

“Ho visto Conte, tra una D’Urso e un Giletti, telefonare a Salvini e trovare occupato perché quello stava chiacchierando con la Madonna di Medjogorje, o chi per essa”.

“Ho visto parlamentari leghisti chiedere la chiusura delle Camere per migliorare lo score di presenze di Salvini”.

“Ho visto ignoti sciacalli citofonare alle vecchiette per svaligiare le loro case con la scusa dell’esame del tampone”.

“Ho visto un noto sciacallo – conclude – citofonare random a tutti i lodigiani (prima di passare ai padovani): ‘Scusi, lei è paziente zero?'”.