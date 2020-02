Coronavirus, Bechis: «La colpa è di Conte: sta alimentando la psicosi italiana e degli altri paesi nei confronti dell’Italia»

“Ad avere provocato la psicosi è stata certo la gravità della malattia e la rapidità del contagio, ma anche e soprattutto la fallimentare gestione della crisi da parte del governo italiano e in particolare dell’uomo che lo guida, il premier Giuseppe Conte”.

Lo sostiene il direttore de ‘Il Tempo’, Franco Bechis.

“Il culmine di questo disastro – prosegue – è stato raggiunto lunedì sera quando il presidente del Consiglio ha accusato senza manco avere il coraggio di nominarlo il piccolo ospedale di Codogno di avere provocato il contagio in Italia per non avere seguito correttamente i protocolli esistenti. Anche se l’accusa fosse vera, il comportamento del capo della gestione della crisi italiana (Conte) sarebbe inqualificabile”.

“Fare il bullo con qualche infermiere o dottore di turno al piccolo pronto soccorso di provincia dallo scranno di uomo più potente di Italia segna con chiarezza lo spessore personale e il senso dell’incarico che ha l’uomo” continua ancora Bechis.

“L’accusa rivolta da Conte è del tutto infondata – sostiene il direttore de ‘Il Tempo’, perché non esisteva alcun protocollo pubblico eluso nella gestione del paziente numero uno del contagio nel Nord Italia. Quelli esistenti sono stati emanati da fine gennaio in poi dalla protezione civile, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e naturalmente dal ministero della Salute: istruzioni a raffica (decine), diverse fra loro e spesso addirittura in contrasto l’una con l’altra”.

Per esempio, “l’ultima disposizione data era quella di fare il tampone (e prendere tutti i provvedimenti cautelativi del caso) solo a chi- essendo sintomatico- veniva da zone a rischio della Cina o che aveva avuto contatti con chi proveniva da quelle aree. Il paziente numero uno non veniva dalla Cina e ancora oggi non sappiamo da chi abbia contratto il virus. Che precauzioni avrebbe allora dovuto prendere quel poveretto che era di turno al pronto soccorso di Codogno?”.

“Non c’è nessuna delle autorità governative che in questa selva di ordinanze abbia mai stabilito che dovesse essere isolato e trattato solo con le protezioni necessarie anche chi si fosse presentato con normali sintomi influenzali o con sospetto di polmonite”.

“Abbiamo un presidente del Consiglio che parla a vanvera – aggiunge Bechis -, ma facendolo regala a tutto il mondo questo messaggio: il servizio sanitario italiano non è sicuro, e fa danni. Così anche voi stranieri mai i vostri governi vi lasciassero venire in Italia, vivete pure preoccupati perché se malauguratamente soffriste di qualche malanno, negli ospedali italiani fingendo di curarvi vi trasmetterebbero la peste”.

