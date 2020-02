Coronavirus, Scanzi: ‘Quanto ancora deve andare avanti questo delirio collettivo?’

“Quanto deve andare avanti questo delirio collettivo? A me non è mai successo di vivere una situazione così paradossale e sinceramente ne avrei già pieni i c******i”.

Questo è il pensiero del giornalista Andrea Scanzi in merito alla paranoia collettiva che si è innescata attorno al coronavirus.

“Io sono ad Arezzo in questo momento – afferma il giornalista -, la città è deserta da almeno tre giorni: i ristoranti sono vuoti, in macchina vedi pochissime persone, son tutti blindati in casa”.

Gli unici luoghi affollati sono i supermercati: “Sono invasi – sostiene Scanzi -, sembra che da un momento all’altro andremo in guerra”.

“Siamo al delirio più totale – Dichiara Scanzi -. Ieri sera Rai Tre blocca Report per una diretta speciale di Agorà su ancora stoc***o di coronavirus. Si parla solo di questo. Trasmissioni intere dedicate all’argomento, e va anche bene, bisogna fare informazione, è chiaro che non va sottovalutato perché è un infezione – e quindi leggermente più grave di una qualsiasi influenza -, perché si propaga velocemente, perché non c’è un vaccino e sopratutto perché se ci ammaliamo tutti insieme gli ospedali vanno in panne”.