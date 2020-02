Il Di Pietro che non t’aspetti difende Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. I buoni rapporti storici tra Idv e Lega

Nella passata settimana, prima dell’esplodere del Coronavirus, in giorni politicamente convulsi in cui la vicenda dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti l’ha fatta da padrone, c’è stato un fatto che è passato in sordina e cioè la difesa del leader leghista fatta da Antonio Di Pietro, ex Pm ed ex ministro fondatore di Italia dei Valori.

Di Pietro è stato chiaro ed ha parlato più da ex magistrato che da politico dicendo che, tecnicamente, se Matteo Salvini doveva essere rinviato a giudizio lo doveva essere a maggiore ragione chi aveva permesso il compiersi del presunto reato e cioè il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che invece si è comportato da “Pilato”.

L’ex Pm ha affermato che per lui tenere bloccati i migranti è sequestro di persona ma che se lo fai per difendere i confini della Patria da ministro non sei perseguibile.

La difesa in punto di diritto ha meravigliato molti, ma in realtà i rapporti di Di Pietro con la Lega non sono mai stati conflittuali e più volte ci sono stati punti di comune visione politica dal 2006 al 2013.

Inoltre nel 2016 Di Pietro fu nominato presidente della Pedemontana dalla Regione Lombardia guidata allora dal leghista Roberto Maroni e già c’era Matteo Salvini come segretario.

In passato, per gli amanti degli atti parlamentari, si può ricostruire il buon rapporto di Italia dei Valori con la Lega che erano in schieramenti diversi.

Il motivo è da ricercarsi nei buoni rapporti tra Di Pietro e Bossi e -a livello ideologico- nello stesso populismo di base che ha legato i due partiti.

Lega e IdV nascono come movimenti anti – sistema che puntano a rivoluzionare, in nome del popolo, gli equilibri pregressi.

E questo rende conto anche del giustizialismo che -al di là dei recenti distinguo di Salvini- ha caratterizzato le due formazioni politiche.

In questo quadro tuttavia manca un terzo convitato che è proprio il Movimento Cinque Stelle che di Italia dei Valori è il diretto erede, tanto che Gianroberto Casaleggio, amico di Di Pietro, lavorava proprio per il blog IdV e per il Ministero delle infrastrutture prima di passare da Grillo.

Inoltre, non dimentichiamoci che IdV e il proto-M5S dei primi Meetup non solo collaborarono strettamente ma inviarono in Europa con IdV, supportata da Grillo, Sonia Alfano e l’ex Pm ora sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Uno studio dell’Istituto Cattaneo del 2013 ha mostrato come allora i voti al M5S venivano proprio da ex elettori di Lega e IdV.

Alla luce di queste considerazioni, ed anche tenuto conto delle successive evoluzioni, si capisce perciò il legame ideologico e carsico che unisce il triangolo Lega-IdV-Cinque Stelle e che dà anche conto del primo governo giallo-verde.

Parimenti si spiega anche la posizione di Di Pietro a supporto di Salvini che ha sorpreso anche non pochi addetti ai lavori.