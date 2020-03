M5S, Cancelleri: «La Ragusa-Catania è finalmente realtà!»

“La Ragusa-Catania è finalmente realtà! Fin dal primo giorno come Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti il mio impegno per la Ragusa-Catania è stato massimo e sotto gli occhi di tutti.”

Così, su Facebook, il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri.

“Oggi finalmente il Cipe, in seduta eccezionalmente svolta in videoconferenza per via dell’emergenza Coronavirus in Italia, ha approvato il cambio di soggetto attuatore, il progetto definitivo e l’intero finanziamento dell’opera con 750 milioni di euro. Questa è una vittoria per la Sicilia sulla quale sono orgoglioso di aver potuto scrivere il mio nome”, afferma Cancelleri.

“L’ho dichiarato in tante occasioni, la Ragusa-Catania sarebbe stata un’opera pubblica e senza pedaggio e oggi, dopo tanto impegno e con la collaborazione di ogni livello istituzionale, è finalmente realtà!”

E ancora: “Nonostante il governo e l’Italia intera si trovino in queste settimane ad affrontare un’emergenza sanitaria senza eguali non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per l’impegno che questo governo ha messo in campo per portare a casa questo storico risultato. L’approvazione definitiva della Ragusa-Catania in queste particolari condizioni di difficoltà del nostro Paese la renderà indimenticabile, sono orgoglioso, prima da membro di questo governo e poi da siciliano, di poter dare questa bellissima notizia a tutti i siciliani.”

“Spero, passata l’emergenza, di incontrare presto i sindaci dei territori della Ragusa-Catania e festeggiare insieme questo tanto atteso traguardo – e aggiunge – il mio impegno per il territorio è e sarà sempre vivo! Questi sono i fatti, le risposte ai cittadini!”