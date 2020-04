Conte VS Meloni e Salvini, Travaglio: «Se Mentana o altri avevano qualcosa da dire, potevano collegarsi e obiettare»

Nel suo editoriale di domenica, Marco Travaglio ha affrontato la questione dello scontro tra il premier Giuseppe Conte e i leader del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa di venerdì scorso, ha replicato alle accuse sul Mes che gli erano state mosse da Salvini e Meloni, suscitando la polemica di chi sostiene che durante un appuntamento istituzionale non si debba dare spazio ad attacchi politici.

Travaglio ha commentato così:

«Persino una persona seria come Enrico Mentana si pente di non aver censurato le parole di Conte su Salvini e Meloni. Fermo restando che ciascun giornalista è libero di trasmettere ciò che vuole, sarebbe curioso se il direttore di un tg – tra l’altro abituato a trasmettere nelle sue “maratone” i flatus vocis di qualunque politico – oscurasse la notizia del giorno perché non gli garba».

«Le notizie» – ha osservato il direttore del Fatto Quotidiano «si danno tutte, a prescindere dall’opportunità, e Mentana ce lo insegna (un mese fa anticipò la bozza del decreto che chiudeva la Lombardia, innescando la fuga da Nord a Sud, e fece bene). Poi, se qualcosa non piace, lo si critica e si dà la replica agli interessati. Trattandosi poi di una conferenza stampa e non di un videomessaggio (tipo quelli di B. e di Bin Laden), se Mentana o altri avevano qualcosa da dire, potevano collegarsi e obiettare».

«Sarebbe comico» secondo Travaglio «un direttore di tg che chiedesse al premier: “Ci dica se nominerà Salvini e Meloni invano e, se sì, batta prima tre volte le palpebre, così io la taglio all’istante”».