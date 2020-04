Eurobond, il M5S fa nomi e cognomi: ecco chi ha votato contro

“Il gruppo dei Verdi ha presentato un emendamento al testo della risoluzione proponendo che una quota sostanziale del debito emesso per contrastare le conseguenze della crisi Covid-19 sia mutualizzato a livello dell’Ue. È il principio degli Eurobond e coerentemente noi abbiamo votato a favore di questo emendamento.

Lega e Forza Italia, al contrario, hanno prima attaccato il Presidente Conte dopo l’Eurogruppo per non aver ottenuto gli Eurobond (Lega) e per non aver attivato il Mes (Forza Italia), e poi hanno votato contro l’emendamento sugli Eurobond.

Per colpa loro l’emendamento non è passato.”

Così il Movimento 5 Stelle in un post sulla propria pagina Facebook.

