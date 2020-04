Eurobond, M5S attacca Salvini: «La banda di ‘Capitan Coerenza’ colpisce ancora»

“Vi ricordate cosa diceva Salvini il 9 aprile da Vespa a Porta a Porta? ‘Sì Eurobond’

Ieri, invece, la sua Lega insieme a Forza Italia, ha votato NO agli Eurobond.”

E’ quanto si legge in un post Facebook del Movimento 5 Stelle.

“Il gruppo dei Verdi ha presentato un emendamento al testo della risoluzione proponendo che una quota sostanziale del debito emesso per contrastare le conseguenze della crisi Covid-19 sia mutualizzato a livello dell’Ue. È il principio degli Eurobond e coerentemente noi abbiamo votato a favore di questo emendamento.

Il centrodestra invece è a pezzi: perfino gli europarlamentari di Fratelli d’Italia hanno votato a favore degli eurobond, ma quelli di Lega e Forza Italia, invece, hanno votato contro e con i loro voti determinanti, lo hanno fatto decadere.

Qualcuno ha pensato di indebolire la voce del Parlamento europeo e, schierandosi dalla parte dei vari sovranisti, alfieri dell’austerity e campioni dell’egoismo hanno gettato la maschera e mostrato il loro vero volto: hanno tradito il loro Paese. Lega e Forza Italia hanno votato come gli europarlamentari di Orban e come i falchi tedeschi e olandesi contro gli interessi italiani in Europa e nel mondo. I loro selfie con chi odia l’Italia sono una vergogna nazionale.

Capitan incoerenza colpisce ancora!”