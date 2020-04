Il virologo premio Nobel 2008: «Il Coronavirus è stato manipolato in un laboratorio cinese a Wuhan». Rezza (Iss): «Ipotesi fantasiose»

“Il Coronavirus è stato manipolato in un laboratorio cinese a Wuhan, specializzato nella ricerca di un vaccino contro l’Aids, ed è stato poi liberato accidentalmente”.

Questa la teoria del medico francese che, nel 2008, ha ricevuto il premio Nobel per la Medicina dopo aver isolato, nel 1983, il virus dell’Hiv, Luc Montagnier.

Come diverse fonti nelle scorse settimane, anche il medico Montagnier, porta avanti la tesi secondo cui il virus non si è generato autonomamente ma è frutto di un errore di laboratorio.

“Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna e non siamo nemmeno stati i primi. Un gruppo di ricercatori indiani ha cercato già di pubblicare uno studio che mostra che il genoma completo di questo virus ha all’interno delle sequenze di un altro virus, che è quello dell’Aids”. Il gruppo indiano ha successivamente ritirato la pubblicazione. “Ma la verità scientifica emerge sempre. La sequenza dell’Aids è stata inserita nel genoma del Coronavirus per tentare di fare il vaccino”, ha aggiunto il professore.

“Quindi la storia del mercato del pesce è una bella leggenda, ma non è possibile che sia solo un virus trasmesso da un pipistrello, probabilmente è da questo che sono partiti, poi lo hanno modificato. Un lavoro da apprendisti stregoni si può dire”. La diffusione del coronavirus andrà a diminuire “ma purtroppo dopo molti morti”, ha concluso il virologo.

Il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Gianni Rezza, non sposa la tesi del medico francese e durante il punto stampa all’Iss sull’andamento, in Italia, della pandemia di Coronavirus ha affermato che “Non abbiamo evidenze scientifiche – e ancora – mi pare un po’ fantasiosa come ipotesi”.