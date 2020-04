Crimi: «In Lombardia emergenza gravissima. Se oggi è ancora prematuro chiedere il commissariamento, più avanti non lo sarà»

«Un disastro la gestione Fontana-Gallera: è vergognoso che scarichino la responsabilità su governo e tecnici. In questa fase così delicata preferisco attendere, c’è prima da superare l’emergenza gravissima che sta vivendo la Lombardia. E’ evidente, però che molte, troppe cose non hanno funzionato. Se oggi è ancora prematuro chiedere il commissariamento, più avanti non lo sarà. Non lasceremo cadere quanto accaduto nel dimenticatoio».

Così, in una intervista al Quotidiano Nazionale, il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi, sulla gestione della Regione Lombardia dell’emergenza coronavirus.

«Se ci riferiamo alla politica, alla Regione il mio giudizio è estremamente negativo. Se parliamo dei medici e degli operatori sanitari in prima linea, non potevano fare meglio, anche per sopperire alle mancanze di altri. Da parte di Fontana e Gallera, nello specifico, è emersa prima una sottovalutazione del problema e, successivamente, un tentativo di scaricabarile sul governo e sui loro stessi tecnici, come è avvenuto nei giorni scorsi in maniera vergognosa rispetto allo scandalo delle Rsa. Questo modo di agire non corrisponde alla mia idea di spirito di leale collaborazione», ha spiegato Crimi.

Quanto alla riapertura dell’Italia, Crimi ha detto: «Non può diventare una scommessa sulla data. Prepariamoci tutti a riaprire in sicurezza, la data seguirà secondo le indicazioni degli addetti ai lavori.

«Non penso che possiamo seriamente indicare una data come se fosse una scommessa su un giorno o su un altro. Dobbiamo, invece, prepararci tutti a quella scadenza e farci trovare pronti. Di sicuro possiamo immaginare che si tratterà di un’apertura progressiva delle attività in relazione al rischio di ciascuna e, ritengo, anche in rapporto all’età e allo stato di salute», ha aggiunto.

Alla domanda sul perché non va bene almeno il Mes senza condizionalità per la parte sanitaria, Crimi ha risposto: «Il Mes è uno strumento che non vogliamo e non condividiamo. È chiaramente inadeguato per rispondere a questa emergenza. E non è possibile rimuovere le condizionalità, se non modificando il Trattato istitutivo: e questo non lo possono fare né l’Eurogruppo né il Consiglio europeo. Dunque, chi oggi parla di un Mes senza condizionalità, parla di qualcosa che non esiste».