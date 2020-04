Raduzzi (M5S): «Romano Prodi sostiene che il Mes ad oggi sia privo di condizionalità, ma è falso»

“Di bufale sul Mes se ne sentono di continuo, ogni giorno. Politici, economisti, opinionisti, giornalisti, è tutto un susseguirsi di appelli di persone che ci spiegano perché dovremmo attivare il Mes. Eppure, le motivazioni che ci vengono fornite sono quasi tutte false o profondamente inesatte. Pertanto, è bene fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti”.

Lo ha scritto, sulla propria pagina Facebook, l’esponente 5Stelle Raphael Raduzzi, in un post dal titolo: ‘Le bufale sul MES, Capitolo 1: Romano Prodi e l’assenza di condizionalità’.

“Romano Prodi sostiene che il Mes ad oggi sia privo di condizionalità. Ho già fatto un video per spiegare perché questa affermazione sia falsa. Cercherò di spiegarlo nuovamente in modo sintetico.

Innanzitutto, specifichiamo che un Mes senza condizionalità è vietato dal Trattato istitutivo, che si rifà a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’unione monetaria, che all’articolo 136 afferma che: ‘La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità’.

All’articolo 13 poi è scritto esplicitamente che si affida alla Commissione europea, alla Bce e all’FMI, ‘il compito di negoziare con il membro del Mes interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria'”, ha aggiunto Raduzzi.

“Inoltre, la riunione dell’Eurogruppo di cui parla Prodi non ha abrogato le condizionalità presenti nel Trattato del Mes, perché molto banalmente non può farlo. È stato stabilito che i Paesi membri potranno accedere a una linea di credito per le spese sanitarie senza condizioni fino a un massimo del 2% del Pil, che per l’Italia corrisponde a circa 37 miliardi. Tuttavia, lo stesso Eurogruppo ribadisce che la linea di credito sarà quella prevista dal Trattato istitutivo all’articolo 14, ossia la linea di credito precauzionale a condizioni rafforzate (ECCL), e che i Paesi che faranno ricorso a questo prestito saranno in ogni caso vincolati a quanto previsto dal Trattato del Mes, oltre ad impegnarsi a sottostare a tutti i vincoli fiscali e finanziari previsti a livello europeo, incluso il Patto di Stabilità. Vincoli che diverrebbero molto più stringenti dentro un sistema che può addirittura chiudere la linea di credito (art. 14.5) se le condizioni previste non vengono rispettate”, ha affermato.

“Come se non bastasse, all’articolo 14.6 il consiglio di amministrazione del MES, dove siedono i tecnici e non i ministri, può perfino valutare se sia ‘necessaria un’altra forma di assistenza finanziaria’, cioè modificare la linea di credito e le relative condizioni se la situazione economica dovesse cambiare. Cosa credete ci proporranno quando il nostro debito pubblico supererà il 155%? Ovviamente la linea di finanziamento classica, con programma di aggiustamento macroeconomico. Cioè via Quota100, aumento IVA fino alla ristrutturazione del debito pubblico.

Questi sono i fatti, adesso giudicate voi”, ha concluso l’esponente 5Stelle.