Gubitosa (M5S): «Esordio con fake news per il nuovo direttore de ‘La Stampa’ Massimo Giannini»

«Esordio con fake news per il nuovo direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, che oggi ha titolato l’intervista di Luigi Di Maio con un virgolettato totalmente inventato sul Mes».

Lo ha scritto su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.

«Possibile che lo staff del ministro sia costretto a smentire quasi ogni giorno titoli inventati da alcune testate giornalistiche? Ma che informazione è questa?» si è chiesto Gubitosa, che ha ricordato: «L’informazione è un servizio serio e importante per i cittadini: inventare titoli solo per vendere qualche copia o fare qualche like in più è scorretto soprattutto nei confronti dei lettori».

«Nel nostro Paese accade spesso e sempre per attaccare il MoVimento 5 Stelle», ha concluso.

Staff Di Maio: Mai detto che sul Mes si può trattare

«In merito al titolo de La Stampa di stamane, specifichiamo che il ministro Luigi Di Maio non ha mai detto ‘sul Mes si può trattare’. Il titolo è del tutto inventato, frutto di un ragionamento de ‘La Stampa’ che non coincide con la realtà dei fatti, in quanto Di Maio non ha mai pronunciato quelle frasi per come è possibile verificare dai virgolettati stessi». Così lo staff del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una nota.

Giannini: ‘Capisco preoccupazione e delicati equilibri M5s’

«Capisco la preoccupazione del ministro Di Maio, che deve tener conto dei delicati equilibri interni al Movimento Cinque Stelle. Ma il nostro titolo in prima pagina è la semplice traduzione (non virgolettata) della sua frase ‘sul Mes dobbiamo essere pragmatici’ (tra virgolette).Tutto il resto è polemica politica”. Così il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, in relazione al titolo di apertura del suo quotidiano ieri.