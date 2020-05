M5S, Bottici: «Anche oggi leggiamo un articolo che ci attacca sulle restituzioni degli stipendi»

«Anche oggi leggiamo un articolo che attacca il MoVimento 5 Stelle sulle restituzioni degli stipendi».

Così su Facebook la senatrice 5Stelle Laura Bottici.

«In questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus il Movimento ha destinato 3 milioni di euro delle ultime restituzioni alla Protezione civile, per l’acquisto di attrezzature e di materiale necessario agli ospedali», ha ricordato la pentastellata.

«Siamo una forza politica che, ad oggi, ha restituito 110 milioni di euro ai cittadini e alla collettività. Tagliando gli stipendi dei propri eletti, tagliando le indennità di carica, e facendolo volontariamente, perché ricordiamolo: non c’è nessuna legge che ce lo impone,» ha rimarcato Bottici.

«Avremmo gradito che questo nostro comportamento, sin dal 2013, fosse da esempio virtuoso anche per i partiti. In questa fase difficile economicamente per tutti gli italiani, abbiamo proposto alle altre forze politiche presenti in Parlamento di tagliarsi lo stipendio, ma nessuno ha voluto farlo. Le critiche che riceviamo non ci scalfiscono, perché crediamo che valgano più gli esempi di tante inutili parole», ha concluso.