Venezuela, Di Stefano contro ‘Il Riformista’: «Goffo tentativo di spalare fango sul M5S e sulla mia persona»

«Nel goffo tentativo di spalare fango sul MoVimento 5 Stelle e sulla mia persona, anche oggi un altro di quei giornali buoni per non sporcare il banco quando si pulisce il pesce, è riuscito a farsi ridere dietro da mezza Italia».

Lo ha scritto su Facebook il deputato 5Stelle e sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano.

«Eh sì perché, non solo l’autrice dell’articolo riesce ad insistere sulla possibilità che l’ormai celebre fakenews della valigia di denaro dal Venezuela sia vera, ma riesce in un volo pindarico a dire che sì, abbiamo sempre avuto ragione sulle scelte fatte verso il Venezuela, ma non per bravura, no, per fortuna, mera casualità mentre “blateravamo” di principio di non ingerenza (chissà quanto blaterare veda all’ONU quindi)», ha spiegato l’esponente pentastellato.

«Impossibile per la nostra Nocioni e la sua redazione persino provare ad immaginare che quando in quei giorni lavorammo sulla crisi venezuelana, nonostante le ridicole pressioni della Lega che sarebbe corsa a riconoscere Guaidò ad horas pur di rinsaldare il suo asse di ultra destra internazionale, avessimo ben chiaro il quadro davanti ai nostri occhi e, rullo di tamburi, persino il contesto latinoamericano di riferimento, cosa che ci portò a salvare la faccia non solo all’Italia ma a tutta la UE, che seguì le nostre scelte.

Insomma, una rosicata tanto colossale che temo per la salute della Nocioni, una gastrite così può mettere ko un bue», conclude il post.