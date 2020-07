Venezuela, Cabras (M5S): «Ora che Guaidó viene scaricato persino da Trump ci danno ragione»

«A denti stretti, obtorto collo, di malavoglia, tra sbuffi e sindrome di Fonzie (non riescono a dire “ho sbagliato”), ora ci danno ragione.

Nel giro di pochi giorni – anche se i media dominanti hanno fatto di tutto per non accorgersene – è miseramente fallita l’operazione “Venezuela-Photoshop”. Il documento falso pubblicato da un organo della destra spagnola, che scriveva di una donazione di 3,5 milioni di euro a Gianroberto Casaleggio, non ha retto ai più elementari riscontri: timbri fasulli come una banconota da 17 euro, nomi sbagliati del ministero venezuelano, anacronismi ridicoli. Non occorreva essere dei super giornalisti d’inchiesta per accorgersi dopo un solo minuto che quella era una patacca confezionata male, costruita solo per danneggiare e intimidire il Movimento Cinque Stelle e infangare non più da vivo il suo co-fondatore. L’ho detto subito con tutta l’energia necessaria, in interviste, articoli, e anche intervenendo brevemente alla Camera in risposta alle pretese di diverse forze politiche che esigevano di “fare chiarezza” sul nulla cosmico di una bufala nata morta».

Così su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Pino Cabras.

«Quel che non è fallito agli occhi di chi ha speculato su questa vicenda è il flutto interminabile di articoli che creano “rumore di fondo”, con editoriali-spandiletame che non vengono scalfiti nemmeno dalla smentita più circostanziata. L’obiettivo più visibile è colorare di marron il M5S. Ma c’è un obiettivo meno visibile: mostrare le nostre posizioni – in questo caso in politica estera – come condizionate, ideologiche, rozze, dilettantesche, immature. Questo rientra nello schema di quei campioni di responsabilità che avevano creato il caos in Iraq, in Libia, in Siria, in Ucraina ed erano pronti a ripeterlo in Venezuela, incuranti della loro condanna eterna a ripetere gli stessi errori criminali. Detto in altri termini: noi avevamo visto giusto, siamo stati prudenti, abbiamo imposto che non si chiudesse un’altra volta il cerchio delle ingerenze e delle coperture politiche date agli errori e abbiamo dato un contributo credibilmente decisivo affinché non partisse una nuova guerra civile in un grande paese. Abbiamo interpretato in un modo saggio il ruolo dell’Italia facendo pesare la nostra forza rispetto a un arco parlamentare che avrebbe favorito l’ennesima avventura da piangere poi con lacrime di coccodrillo», ha spiegato il deputato 5Stelle.

«Tuttavia ora ci dicono che se avevamo visto giusto era “per caso”, non perché sapevamo guardare ai fatti veri senza paraventi ideologici. Non sono meravigliosi? Non è commovente questa loro presunzione? Questo “per caso” va incorniciato» – prosegue il post di Cabras – «La cosa notevole è che ora che Guaidó viene scaricato persino da Trump, ora che questo incredibile politico che si proclamava presidente appare nella sua indifendibile statura di golpista, travolto anche da scandali di corruzione (quante valigette, lui sì, da paesi stranieri!) e incapace di dare rappresentanza alla sua stessa parte politica, proprio adesso sono costretti a dire che avevano puntato su un cavallo azzoppato. Solo che il prezzo della loro ridicola scommessa dovremmo pagarlo noi. Ma quanto son comodi!».

«Noi avevamo visto lontano: non era un caso, era metodo, e questo metodo possiamo applicarlo su tanti scacchieri internazionali senza seguire le “mode” di un Occidente che per troppo tempo non ha saputo trovare alternative ai suoi errori, sui quali ha mobilitato una propaganda agguerrita, ormai un re nudo che ancora vorrebbe raccontarci di vesti sontuose che non ha», conclude il post.

