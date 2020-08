Ex sindaco FI di Parma Pietro Vignali abbattuto dai giudici? Travaglio: «I giornali di destra se ne inventano un’altra»

«Non contenti di contar balle sulla condanna di B. facendo parlare un giudice morto che, da vivo, l’aveva firmata pagina per pagina, i giornali di destra se ne inventano un’altra: l’ex sindaco FI di Parma Pietro Vignali è stato “abbattuto dai giudici”, mentre era “pulito” come giglio di campo per sostituirlo col grillino Federico Pizzarotti, tant’è che “la sua posizione è stata archiviata dopo 10 anni” ed è stato “completamente riabilitato” (Giornale, Verità e Riformista, che confondono un’archiviazione-prescrizione per abuso d’ufficio col processo sulla Tangentopoli parmigiana che indusse la giunta Vignali a dimettersi nel 2011)».

Lo scrive il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel suo editoriale di oggi.

«Resta da spiegare come mai Vignali nel 2015 patteggiò 2 anni di carcere per peculato e corruzione, cioè per aver derubato il suo Comune, che infatti s’impegnò a risarcire con mezzo milione di euro: tipico caso di innocente che si crede colpevole», osserva Travaglio.