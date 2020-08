Didattica digitale integrata, Azzolina: «Nessuno studente starà una settimana a casa e una settimana a scuola. Diffondere queste notizie false scatena solo panico»

«Questa mattina sui giornali sta circolando questa notizia che è assolutamente falsa. Le linee guida sulla didattica digitale integrata non dicono questo. Nessuno studente starà una settimana a casa e una settimana a scuola. Diffondere queste notizie false scatena solo panico ingiustificato alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico».

Così in un post su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

«Ricordo inoltre che la Didattica Digitale potrà essere integrata a quella in presenza solo ed esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado. Quindi per gli studenti dai 14 anni in su. Il testo delle linee guida sarà inviato oggi al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere. Il mondo della scuola sta lavorando alacremente per la riapertura di settembre. Ringrazio tutto il personale scolastico per questo. C’è bisogno di un maggior senso di responsabilità da parte di tutti. Ricordo che ogni notizia ufficiale, in vista della ripartenza della scuola, viene sempre pubblicata sul sito del Ministero dell’istruzione (www.miur.gov.it) e successivamente sui canali social miei e del MI Social», conclude il post.