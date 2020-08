Roma, Toninelli: «Titolo vergognoso su Virginia Raggi. Secondo ‘Il Tempo’ porterebbe pure sfiga»

«Il repertorio di offese, insulti, oscenità nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi sembra destinato a non esaurirsi mai.

Oggi (ieri, ndr) ci pensa “il Tempo”, in passato prestigiosa testata romana ed oggi decaduta a cassa di risonanza della propaganda anti Movimento 5 Stelle, con un pezzo in base al quale Virginia Raggi porterebbe addirittura “sfiga”».

Lo ha scritto in un post su Facebook il senatore del M5S, Danilo Toninelli.

«Un titolo vergognoso che si commenta da solo, ma tutto sommato normale se si pensa che viene dalla testata di proprietà del re delle cliniche private Angelucci, da sempre avverso a questa amministrazione. Forse perché non tollera la presenza di una forza politica come la nostra, che da sempre lotta per rafforzare la sanità pubblica. Stavolta però il limite è stato superato ampiamente.

A Virginia va la nostra solidarietà e l’invito ad andare avanti, come sempre, a testa alta», ha concluso Toninelli.

«Dopo aver dato esempio di mala gestione nelle sue cliniche, il deputato di Forza Italia Angelucci ci da’ prova di come si possa mandare in rovina quella che un tempo era una prestigiosa testata romana. Virginia Raggi risulta per queste persone sempre meno attaccabile. Con la notizia di ieri sul primo bilancio positivo di ATAC dopo decenni di magna magna e 200 milioni di debiti, l’unico modo per contrastare la Raggi è usare argomenti turpi», ha commentato il deputato 5Stelle Francesco Silvestri.

«Evidentemente ad Angelucci non piacciono le nostre attività di controllo sulla sanità, ed il nostro costante impegno perché tutte le risorse siano destinate su quella pubblica a scapito della privata.

Prendiamo atto che questi sono gli attacchi di risposta alla nostra politica, ma entro breve ad attaccarsi sarà qualcun’altro», ha concluso Silvestri.