M5S: «L’Inps non anticipa più il 40% della Cassa Integrazione a causa di “una svista”? Fake news in piena regola»

«L’Inps non anticipa più il 40% della Cassa Integrazione a causa di “una svista” nel Decreto Agosto? Una fake news in piena regola! Il #decretoAgosto prevede infatti la riconferma, per le aziende che ne faranno richiesta, della possibilità di richiedere all’Istituto di previdenza l’anticipo del 40% della Cig».

È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle.

«Gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale sono perciò del tutto privi di fondamento», conclude il post.