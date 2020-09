Referendum taglio parlamentari, Travaglio: «Repubblica ora guida il fronte del No raccontando frottole»

Duro attacco di Marco Travaglio a “Repubblica” sul referendum per il taglio dei parlamentari.

Il direttore del “Fatto Quotidiano”, nel suo editoriale di oggi intitolato “Il taglio dei pagliascci”, esordisce ricordando che Matteo Renzi (che chiama l’Innominabile, ndr) «anziché abolire il Senato voleva abolire le elezioni per il Senato e definiva “ridicolo avere 945 parlamentari” perché “la riduzione del numero dei politici è la priorità per essere credibili”, lascia libertà di voto ai suoi eventuali elettori sulla riduzione dei politici perché, siccome non l’ha fatta lui, “è solo uno spot”».

E Repubblica – sottolinea Travaglio – mentre nel 2016 sponsorizzava «boiata» di Renzi «ora guida il fronte del No raccontando frottole, e cioè che col Sì l’Italia finirebbe “ultima nella Ue per rappresentanza”, con “la più bassa percentuale nel rapporto tra eletti ed elettori”».

«E, per dimostrare il falso,» – fa notare il giornalista – «calcola solo gli “eletti” alla Camera, cioè i deputati (che scendono da 630 a 400), e dimentica i senatori (da 315 a 200), anch’essi “eletti” diversamente dai membri nominati delle Camere alte degli altri Paesi. Calcolando tutti e 600 i parlamentari, l’Italia rimane il grande paese Ue col più alto numero di eletti in rapporto agli elettori».

«Ma a questi mezzucci devono ricorrere quelli del No per non confessare il loro vero movente: dar torto ai 5Stelle anche quando hanno ragione, a costo di rinnegare ciò che avevano sempre detto e pensato», osserva Travaglio.