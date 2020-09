Lopalco: «La fine della pandemia è una bugia che hanno provato a venderci in tv dicendo che il virus fosse clinicamente morto o si era indebolito»

«Se noi abbiamo questa ripresa del Covid 19 è anche per effetto di una propaganda scriteriata di alcune forze politiche del nord che doveva dire che il virus non esiste e che quindi potevamo tornare a curarci nelle cliniche del nord perché sono sicure».

Queste le parole di Pier Luigi Lopalco, già coordinatore della task force pugliese per l’emergenza Covid e candidato a sostegno del governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Secondo Lopalco la fine della pandemia è «una bugia che hanno provato a venderci nelle televisioni dicendo che il virus fosse clinicamente morto o si era indebolito: avevano bisogno di far ripartire un mercato che è importantissimo, il mercato della sanità».

«Per alcune regioni del nord la sanità non è servizio sanitario, ma mercato sanitario. In Lombardia la sanità è una macchina da prestazione. Entri, ti curo e te ne vai velocemente perché,… avanti un altro. In questo modo la Puglia, verso le regioni del nord, spende 250 milioni e 100 milioni sono per il privato», ha detto ancora l’epidemiologo.

