Zingaretti ‘se ne frega di Di Maio’

Nicola Zingaretti l’altroieri a Di Martedì ha fatto un discorso confuso e poco intellegibile in cui spicca in solitario un “Me ne frego se Di Maio parla di costi” riferito al referendum.

Intanto il linguaggio ducesco è sempre poco opportuno ma lo è soprattutto se rivolto verso il suo alleato politico.

Poi non si capisce bene perché il ministro non dovrebbe lamentarsi dei costi e altrettanto non si capisce perché Zingaretti dovrebbe difendere il referendum visto che la pensa proprio come Di Maio.

Forse la vicenda della truffa subita dalla Regione Lazio sulle mascherine pagate e mai arrivate e le polemiche di questi giorni sull’assessore alla Sanità hanno tolto lucidità argomentativa al Presidente.

