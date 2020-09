Castaldo contro Salvini: «Pur di andare contro Conte e Azzolina è riuscito a sparare 2 fake news nel giro di poche ore»

«Salvini si fa ancora sgridare dal preside! Matteo Salvini stavolta si è superato. Pur di attaccare il Presidente Conte e la Ministra Azzolina, artefici del più grande investimento nella scuola pubblica degli ultimi 20 anni, è riuscito a sparare 2 fake news nel giro di poche ore».

Lo ha scritto in un post su Facebook l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo Castaldo.

«Prima ha diffuso un video del 2017 in cui alcuni studenti si scontrano tra loro mentre sono seduti su banchi con le rotelle: alcuni istituti avevano già sperimentato quei banchi, per motivi ovviamente non connessi al Covid», ha spiegato l’esponente 5Stelle.

«Poi, ha strumentalizzato una foto di una scuola di Genova, nel quale il dirigente scolastico ha deciso di far disegnare i bambini “in libertà”, non perché non ci fossero i banchi, ma per libera scelta del dirigente scolastico stesso (che riceverà i nuovi banchi oggi). Il dirigente, se avesse voluto, avrebbe potuto far riaprire la scuola oggi coi nuovi banchi, e infatti lo stesso dirigente ha dovuto precisare in una nota che quella di Matteo Salvini è stata un’operazione di sciacallaggio», ha scritto ancora Castaldo.

«Ma ci rendiamo conto?» – ha domandato Castaldo – «Alla sua età Salvini si fa ancora sgridare dal preside! Che vergogna. Pur di portare avanti la sua orrida propaganda, Matteo Salvini strumentalizza anche i bambini: è ormai evidentemente un leader alla frutta».

«Noi però non ci lasciamo intimidire da chi vuole il nostro Paese più debole: la scuola è il fulcro della nostra società, e non lasceremo che nessuno distrugga il futuro dei nostri ragazzi. Specialmente chi, al governo per anni, non ha saputo altro che devastarla con un taglio dopo l’altro! Vergognatevi», ha concluso.