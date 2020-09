Como: ucciso a coltellate don Roberto Malgesini, il ‘prete degli ultimi’

Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso a coltellate stamane poco dopo le 7 in piazza San Rocco, a Como, a pochi metri dalla parrocchia.

Riporta l’ANSA:

«E’ un prete, don Roberto Malgesini, 51 anni, l’uomo ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un senzatetto di origini straniere con problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. Lo si è appreso dalla diocesi di Como. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti. Il vescovo Oscar Cantoni è arrivato sul luogo dell’ omicidio, dove c’è anche il sostituito procuratore Massimo Astori».

Leggiamo su “La Provincia di Como” che «don Roberto Malgesini da anni aveva scelto di stare dalla parte degli ultimi. Schivo e riservato, era sempre in prima linea quando c’era bisogno di aiutare gli emarginati della città. Era il coordinatore del gruppo colazioni, i volontari che tutte le mattina si preoccupano di portare un the caldo o qualcosa da bere ai senzatetto della città».

Sul luogo del delitto, «a pochi metri dall’ingresso della chiesa di san Rocco, si è formata una folla di fedeli, parrocchiani e immigrati. Molti non trattengono la commozione. “Dov’è il don? No, non può essere lui” dice un immigrato ad alta voce», riferisce Leggo.it.

