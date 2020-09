Genova, il preside sbugiarda Toti: «La foto ritrae bambini che, durante un’attività didattica, stanno disegnando sereni in libertà»

«La foto ritrae bambini che, durante un’attività didattica, stanno disegnando sereni in libertà: un’ingenuità, da parte dell’insegnante, farla girare, ma sbagliato e grave strumentalizzarla, strumentalizzando, con essa, soprattutto i bambini, in una giornata nella quale avevamo riscontrato solo grande entusiasmo e nessuna criticità».

Così in una nota il Dirigente Scolastico dell’IC Castelletto, prof. Renzo Ronconi, a proposito della foto pubblicata su Twitter dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il quale ha scatenato la polemica su Twitter chiedendo alla ministra Azzolina dove sono finiti i banchi che il governo aveva promesso.

Il prof. Ronconi ha fatto sapere che «la scuola che dirigo dal 1 settembre ha svolto un grande lavoro nei mesi estivi per organizzare la riapertura. Come molte altre scuole, ha affrontato le difficoltà di questi ultimi giorni con spirito costruttivo e collaborativo: tra queste difficoltà, i ritardi nella consegna degli arredi. I banchi, ordinati con largo anticipo, arriveranno domani pomeriggio e nel primo giorno di scuola, che è stato un giorno di festa, abbiamo solo evitato di rimettere quelli vecchi».

«Nel mio Istituto ho trovato docenti preparati e motivati, che difendo, e bambini sorridenti e felici di tornare a scuola. Questa è l’immagine che porto nel cuore da questo primo giorno e che desidero rimanga a famiglie ed insegnanti», ha concluso Ronconi.

Cara #Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso?

Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia. #primogiornodiscuola pic.twitter.com/QWIruBLlSI — Giovanni Toti (@GiovanniToti) September 14, 2020

Il senatore del M5S, Nicola Morra, ha commentato la vicenda su Facebook: «Il presidente della Liguria Toti (in campagna elettorale) ha ricevuto e pubblicato questa foto attaccando la ministra Azzolina. Ha speculato su uno scatto creato ad arte per fare polemica, da parte di una maestra. La verità è che la scuola ha i banchi per fare lezione. Sono quelli vecchi, che saranno sostituiti domani. Li hanno dismessi un giorno prima perché il ritorno a scuola voleva essere una festa, non una giornata di lezione. Nessun bambino è stato costretto a fare lezione in ginocchio. Nessuna colpa del Governo».