Governo, Travaglio: «L’operazione è in corso: liberarsi di Conte e, in subordine, dei 5 Stelle»

«Esiste il partito di Draghi all’insaputa di Draghi, cioè contro la sua volontà. Tutti vogliono Draghi, ma in realtà mirano a un governo di larghe intese che tolga di mezzo, da un lato, i 5 Stelle e, dall’altro, Salvini e la Meloni, mettendo così insieme pezzi di partiti tradizionali e quella parte di Lega e M5s che non vuole andare a votare per fare altri due anni».

Lo ha detto, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a proposito del retroscena di Alessandro Sallusti secondo cui l’ex presidente della BCE potrebbe essere il nuovo leader di un nuovo fronte politico.

`Penso che Draghi, che è una persona seria, non si metterebbe mai in una compagnia del genere. Se riusciranno a mettere insieme questo puzzle e questa truppa raccogliticcia, buttando giù Zingaretti e quindi facendo saltare l’alleanza Pd-M5s, poi alla fine un presidente del Consiglio lo troveranno, ma certamente non sarà del prestigio di Draghi. Troveranno un disperato come loro, disposto a tirare avanti per due anni in cambio del pennacchio da premier. L’operazione è quella di liberarsi di Conte e, in subordine, dei 5 Stelle. Se poi trovano i numeri, potrebbero anche riuscire a farlo. L’operazione è in corso», ha affermato ancora Travaglio.

Quanto all’invito di tornare nel Pd rivolto dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Bersani e Renzi nel Pd, Travaglio ha detto: «È chiaro che Bonaccini voglia portare nel Pd solo Renzi, perché se ritorna quest’ultimo, a maggior ragione Bersani non entra nel partito, visto che se n’era andato dal Pd proprio per il fatto che il segretario era Renzi. E’ evidente che sia un’operazione neo-renziana».