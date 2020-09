Le contraddizioni di Zingarettilandia

Nicola Zingaretti è il presidente del Pd ed anche il governatore del Lazio e non perde occasione per punzecchiare i suoi alleati, come fa spesso con il Movimento Cinque Stelle.

Da ultimo ha esclamato un “chi se ne frega se Di Maio non è d’accordo” riferendosi ai costi del referendum o quando dice che la sindaca Virginia Raggi “è il principale problema di Roma”.

Tuttavia è reticente con la stampa quando gli si chiede della truffa subita dalla regione Lazio sulle mascherine di ben 15 milioni di euro, oltre il danno per la popolazione o sul passato dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per un processo per truffa di quindici anni fa caduto in prescrizione di 275.000 € (come riportano Il Tempo e Libero), ma di cui recentemente la Corte dei Conti di Roma ha richiesto ragione.

Inoltre Zingaretti deve rispondere, insieme ad altri politici, per un danno erariale di 90 milioni di € per la costruzione e l’acquisto da Parnasi (sotto processo per la vicenda dello Stadio della As Roma) del Palazzo dell’ex Provincia mai utilizzato.

Ma anche amministrativamente i suoi provvedimenti fanno acqua.

Ad esempio, nel Lazio i privati non possono fare il tampone per il virus perché il duo Zingaretti – D’Amato pur essendo stato sconfitto al Tar è ricorso vincendo al Consiglio di Stato.

Ma il fatto è che lo Stato non fa fare il tampone se non si ha l’impegnativa del medico e così si incorre nel paradosso che chi voglia sapere con l’unico modo certo e rapidissimo se è positivo al fine di curarsi e non infettare gli altri non può farlo se è asintomatico.

Un grave vulnus alla libertà di cura sancita dalla stessa carta costituzionale.